Argentine : Di Maria annonce sa retraite internationale après la Copa America 2024

Angel Di Maria, 35 ans, a annoncé ce jeudi qu'il mettra un terme à sa carrière internationale, à l'issue de la prochaine édition de la Copa America l'été prochain aux Etats-Unis (20 juin-16 juillet).



"La Copa America sera ma dernière compétition avec le maillot argentin. Je dis au revoir à la plus belle des choses qui me soit arrivée dans ma carrière", a écrit l'ancien joueur du Réal de Madrid, de Manchester United et du PSG sur Instagram.



L’attaquant argentin compte 136 sélections et a marqué 29 buts. Il a remporté avec l'Albiceleste, la Coupe du monde 2022 face à la France, la Copa America en 2021 face au Brésil.