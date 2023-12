Arriérés de salaire de Aliou Cissé : « L'Africain, c'est l'ennemi de son frère africain » (Diomansy Kamara)





Les récentes rumeurs concernant les prétendus arriérés de salaires du sélectionneur national Aliou Cissé ont suscité de nombreuses réactions. L'une des voix à s'être exprimée sur cette question est celle de Diomansy Kamara, ancien international sénégalais et consultant sur Canal+.





Dans une vidéo publiée sur ses plateformes sociales, il a déclaré : « Mais il y a une affaire qui fait beaucoup de bruit au pays, c'est l'histoire d’Aliou Cissé et ses arriérés de salaire. » Toutefois, ce qui semble avoir le plus surpris l'ancien joueur, c'est le timing de cette sortie médiatique. « Vous savez les Africains, on est très souvent nos propres ennemis. L'Africain, c'est l'ennemi de son frère africain », a-t-il ajouté.





En tant qu'ancien membre de l'équipe nationale, Diomansy Kamara reconnaît qu'il n'est pas contre la critique constructive : « Certes, il y a des problèmes, vous savez que je suis l’un des premiers à monter au créneau quand les choses ne vont pas. » Cependant, il insiste sur le fait que « le linge sale se lave en famille », estimant ainsi que certaines questions devraient être traitées en interne plutôt que d'être exposées publiquement.





L’ancien attaquant a exprimé son inquiétude quant à l'atmosphère actuelle entourant l'équipe nationale du Sénégal : « Il y a beaucoup de critiques autour de l'équipe nationale et sur nos joueurs ces derniers mois. » Il a également souligné l'importance de l'unité pour le succès futur de l'équipe : « C’est dans l’union que nous réussirons à réaliser quelque chose d'extraordinaire. »





Conscient des récents exploits de l'équipe, notamment deux finales consécutives de la Coupe d'Afrique des Nations, il appelle à la solidarité en prévision de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire : « Je le sens et j’espère qu’on arrivera à faire bloc pour réaliser quelque chose d’extraordinaire lors de cette prochaine CAN en Côte d’Ivoire. »