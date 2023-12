Arriérés de salaire : la réaction cash de Aliou Cissé

À quelques jours de la CAN 2023, l’information fait tache. L’indignation a été quasi générale sur les réseaux sociaux lorsque le nouveau site d’information sportive Dsport a révélé que le sélectionneur national, Aliou Cissé, est sans salaire depuis six mois. Malgré son standing (champion d’Afrique en titre, 2e pays africain au classement FIFA) et ses grandes ambitions pour Côte d’Ivoire 2024 (13 janvier-11 février), le Sénégal n’arrive pas à honorer ses engagements vis-à-vis du technicien qui lui a valu ses plus grandes victoires en football.



Quid de la position de l’intéressé sur le sujet ? Source A rapporte que l’ancien capitaine des Lions «se désole de ce débat». «Aliou Cissé serait très gêné de voir ce débat (surgir) à quelques semaines de la Coupe d’Afrique des nations», martèle le journal.



La même source indique qu’au mois de novembre dernier, lorsqu’elle l’avait interpellé sur ce qui n’était alors que des rumeurs, Aliou Cissé avait botté en touche. «Je ne veux vraiment pas parler de cela ! Je suis focus sur la préparation pour défendre notre titre de champion d’Afrique», avait répondu le sélectionneur national, d’après Source A.



Les Lions débutent leur préparation le 30 décembre. Celle-ci se déroulera à Dakar et sera ponctuée d'un match amical contre le Niger, le 8 janvier prochain, veille du départ des champions d’Afrique pour Yamoussoukro, leur camp de base.



Le Sénégal est logé dans le groupe C de la CAN, en compagnie de la Guinée, son premier adversaire (le 15 janvier, 14h GMT), du Cameroun et de la Gambie.