Arsène Wenger : « Si on refaisait la CAN je ne suis pas sûr qu’on aurait les deux mêmes équipes en finale »

La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations a été riche en rebondissements et en surprises. Il était suffisamment difficile de prévoir l’issue des matchs, tant les renversements de situation étaient légion. Cet aspect assez particulier de la compétition n’a pas échappé à Arsène Wenger.

Dans un mouchoir de poche

Pour l’ancien manager d’Arsenal, c’est la preuve que les équipes africaines se tiennent désormais dans un mouchoir de poche. La CAN-2023 a été une « compétition de grande organisation avec des équipes qui ont vraiment donné très peu d’espace de jeu à leurs adversaires…C’était impossible de prévoir qui allait gagner. Si on refaisait (cette CAN), je ne suis pas sûr qu’on aurait les deux mêmes équipes en finale; tellement, il y a peu de différence entre les équipes, tellement, la qualité est montée depuis la dernière CAN jusqu’à aujourd’hui», a apprécié l’ex-coach des Gunners d’Arsenal.