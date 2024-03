Atletico Madrid- Inter Milan : Marcus Thuram tripote l’entrejambe d’un adversaire

C’est un geste pour le moins obscène. L’attaquant français de l’Inter Milan, Marcus Thuram, a tripoté les parties intimes du défenseur monténégrin Stefan Savic lors du match qui opposait les Nerazzurri au Colchoneros de l’Atlético Madrid, hier mercredi au Wanda Metropolitano.



Le vilain geste est intervenu lors de la prolongation de cette rencontre comptant pour les 8e de finale retour de la Ligue des champions.

L’arbitre n’a pas sanctionné le vilain geste

Visiblement, l’aîné de Lilian Thuram voulait se dégager du marquage de son adversaire. Il a donc saisi l'entrejambe du défenseur monténégrin qui s’est écroulé, se tordant de douleur.

L’expérimenté arbitre polonais Szymon Marciniak, a bien vu l’action, mais a décidé de ne pas sanctionner l’international français. Thuram s’en tire donc très bien, parce que le juge central aurait pu lui adresser un carton rouge.

Thuram et Savic en rient