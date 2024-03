Atteint d’une insuffisance cardiaque : un ancien Lion a besoin de 3 millions pour se soigner

L’ancien attaquant des Lions, Sega Sakho, est gravement malade. Il lutte contre une maladie cardiovasculaire. Dans un entretien accordé à L’Observateur, la figure de proue de l’équipe nationale A du Sénégal des années 1970 lance un signal de détresse aux bonnes volontés. « Il me faut 3 millions 360 mille francs CFA pour me soigner », dit-il.



Le journal l’a trouvé très mal en point chez lui à la rue 59 de la Gueule Tapée : « Marchant à l’aide d’une canne, sa maladie l’oblige à ne porter qu’une seule chaussure. »



« J’ai trois artères du cœur bouchées, qui doivent être débouchées, selon les médecins. Actuellement, je souffre énormément. Mes pieds sont enflés. Je n’arrive plus à marcher correctement à cause de la douleur qui s’intensifie. J’ai mal», se plaint l’ancien virtuose du ballon rond, qui a fait les beaux jours du Jaraaf.



Il explique : « Un soir, alors que je revenais du stade Iba Mar Diop, mon cœur a commencé à palpiter. Vu qu’on m’avait diagnostiqué une insuffisance cardiaque, j’ai pris l’initiative de me rendre à l’hôpital pour une consultation. »



Le septuagénaire sera hospitalisé. « J’y suis resté pendant cinq jours. Au début, je me débrouillais et me battais. Il y a eu des bonnes volontés comme le chef de l’État (Macky Sall) et le président du Jaraaf du Jaraaf, Cheikh Seck, qui m’ont aidé pour l’hospitalisation. Mais, ce n’est pas suffisant car la maladie continue de me ronger. La mairie de Dakar m’a offert 80% du montant, qu’elle versera directement à l’hôpital. Les 20% qui restent représentent les matériels conçus spécialement pour ce genre de soins. »