Auteur 29 points contre l’Ouganda: Aya Traoré toujours d'attaque à 40 ans





Certains l’avaient sans doute envoyé à la retraite après un brillant parcours avec l’équipe nationale féminine du Sénégal. Mais l’ailière de 40 ans n’a pas encore dit son dernier mot. Aya Traoré a montré, hier, qu’elle a toujours des arguments à faire valoir au sein de l’équipe nationale.





Malgré la défaite des Lionnes face au Mozambique lors de leur première sortie à l’afrobasket 2023, la capitaine des Lionnes s’est distinguée avec finesse et adresse sur ses tirs. Elle a réussi à mettre 29 points dans cette rencontre et a terminé meilleure marqueuse de la rencontre.





Une performance saluée par son entraineur Moustapha Gaye en conférence de presse. ‘’On n’a pas été bon en défense, sur le plan collectif et offensif à part Aya et deux autres qui ont pu tirer leur épingle du jeu’’, analyse-t-il.





Face à une équipe Ougandaise qui a mis en place une défense de zone compacte, Aya Traoré a été quasiment la seule joueuse sénégalaise à réussir la stratégie du coach qui misait sur le jeu extérieur. Elle est arrivée à mettre six shoots à trois points sur 14 tentatives. Elle a aussi marqué deux tirs à deux points et 7 lancers francs en 26 mn42 de jeu.