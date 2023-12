Auteur de 3 buts en 2 matches : Mamadou Diop, Us Gorée, voit grand

Avec deux victoires d'affilée, l'US Gorée (10 pts) a rebondi à la 6e place de la Ligue 1 sénégalaise. Les insulaires ont battu successivement Stade de Mbour (2-1) lors de la 8e journée et Jamono de Fatick (1-0) pour le compte de la 9e journée. Des succès acquis grâce à son buteur Mamadou Diop.





Auteur de 3 buts en deux matchs, l’attaquant du club du président de la Fsf, Augustin Senghor, ne compte s’en arrêter là. L’ancien joueur de Jamono de Fatick vise la distinction de meilleur buteur et le titre de champion avec son nouveau club.





‘’L’US Gorée fait partie des plus grands clubs du Sénégal en termes de titres et d’ancienneté également. J’ai franchi un cap en venant ici et, bien sûr, c’était un choix purement sportif. On s’est fixé pas mal d’objectifs pour la saison. Déjà de faire une très bonne saison, terminer meilleur buteur si possible et on n’y travaille, décrocher une sélection en équipe nationale locale et peut-être pour d’autres sélections aussi et un contrat professionnel en Europe s’il plaît à Dieu’’, lance-t-il.