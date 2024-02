Avenir de Aliou Cissé : la Fédération a tranché

L’avenir de Aliou Cissé sur le banc des Lions fait débat depuis l’élimination précoce du Sénégal en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2024.



Partira ou partira pas ? Record informe que la Fédération sénégalaise de football (CAN) a finalement tranché. Le technicien sénégalais reste en poste. Il est même assuré de conduire l’équipe nationale A du Sénégal « au moins jusqu’à la CAN 2025 » prévue au Maroc, souffle le journal spécialisé.