Badou Zaki, coach Niger: ‘’ le football te laisse parler et te montre le contraire’’

Champion en titre, le Sénégal va défendre sa couronne en Côte d’Ivoire. Même si la tâche s’avère difficile pour les Lions qui ont installé le doute chez les supporters après le match livré face au Niger en amical ce lundi, le coach des Mena, Badou Zaki, estime que le Sénégal est bien capable de faire le back to back.





‘’Le Sénégal est capable de faire le doublé. Ils ont de grands joueurs qui jouent en Europe. C’est une grande équipe, nous étions tactiquement bien. On a créé des problèmes au Sénégal, qui a finalement trouvé des solutions. Mais de là à douter de cette équipe, ce n’est pas le moment car ils ont prouvé dans plusieurs compétitions’’, soutient le technicien marocain.





Mais selon ce dernier, en football les choses ne passent pas souvent comme prévu. Parfois les pronostics peuvent être déjoués de manière inattendue.