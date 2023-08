Baiser forcé à une footballeuse espagnole : "un geste inacceptable" et "des excuses insuffisantes" selon le Premier ministre

Le Premier ministre espagnol sortant, Pedro Sánchez, a jugé mardi que le baiser forcé du président de la fédération espagnole de football sur une joueuse, après la victoire de l'équipe nationale féminine en finale de la Coupe du monde, constituait "un geste inacceptable" et que ses excuses étaient "insuffisantes". "Ce que nous avons vu a été un geste inacceptable (...) et les excuses qu'il a faites sont insuffisantes" et "inadéquates", a commenté M. Sánchez lors d'une conférence de presse à Madrid en réaction à la polémique qui enfle depuis dimanche, lorsque le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a embrassé sur la bouche l'attaquanteaprès le sacre mondial des joueuses espagnoles.