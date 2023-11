Bal 2024 : Amadou Galo Fall annonce des innovations pour la saison 4

La saison 4 de la Ligue africaine de basketball (Bal), compétition initiée par la Nba, s’annonce palpitante. Ce tournoi, qui regroupe les 12 meilleurs clubs de basket du continent et qui se jouait sur deux étapes (conférence du Sahara au Sénégal et la conférence du Nil en Égypte) et des play-offs, se tiendra cette année sur trois conférences.







En effet, la conférence du Kalahari, en Afrique Sud, vient s'ajouter à ce rendez-vous et va accueillir l’ouverture du tournoi au mois de mars. Quarante-huit matches vont se jouer cette saison, soit 10 de plus que l'année dernière. C’est le président de la Bal, Amadou Galo Fall, qui a fait l’annonce ce mardi, à la cérémonie de lancement de la saison 4.







Les 12 clubs seront répartis en trois poules de quatre. Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés directement pour les play-offs qui se tiendront au Rwanda à la fin du mois de mai et les deux meilleurs troisièmes seront repêchés.