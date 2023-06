Balla Gaye 2 et Gris blessés : ce que le CNG attend des deux lutteurs

Les combats Gris Bordeaux-Ama Baldé et Balla Gaye 2-Eumeu Sène sont reportés sine die. Le premier était prévu le 9 juillet prochain et le second le 31.



Les raisons de ces reports sont d’ordre médical. En effet, un des protagonistes de chacun des deux affiches a contracté une blessure qui l’empêche d’honorer son rendez-vous.



Balla Gaye 2 s’est blessé à l’entraînement sans préciser la nature de sa blessure. «J’étais en salle de musculation lorsque j’ai senti une douleur dans mon corps. Je suis allé consulter le médecin qui m’a ensuite délivré un certificat médical de deux semaines», s’est contenté de déclarer le Lion de Guédiawaye dans Lutte TV, reprise par Sunu Lamb.



Gris Bordeaux, de son côté, s’est blessé au coude. La durée de son indisponibilité est de 21 jours.



Le fils de Double Less et le Fassois ont informé le CNG de leurs blessures. L’instance dirigeante de la lutte les a actées. «Après diagnostic, nous avons confirmé à l’unanimité les (certificats médicaux déposés par les deux lutteurs)», a confié le président de la commission médicale du CNG, Dr Dièye, dans les colonnes de Sunu Lamb.



Ce dernier d'ajouter que le CNG demande à Gris Bordeaux et à Balla Gaye 2 de «revoir leurs médecins traitants» «au terme de leur repos». «Il reviendra alors à ces derniers de dire si les concernés sont aptes à reprendre la compétition ou pas. À notre niveau, nous relancerons les deux lutteurs le moment venu», a annoncé Dr Dièye.