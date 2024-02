Balla Gaye 2-Eumeu Sène : Gaston Mbengue freine son fils Makane

Le patron de Gaston productions, Makane Mbengue, a révélé les vraies raisons qui l’ont poussé à renoncer à l’acte 3 entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène. «Mon père Gaston Mbengue m’a demandé de laisser tomber pour ce combat, a lancé le promoteur dans un entretien avec Source A. En plus, les amateurs de lutte n’en voulaient vraiment plus. Ils se sont affrontés plusieurs fois. Donc, ce n’était plus l’actualité.»



Les deux lutteurs se sont affrontés à deux reprises. Chaque fois, Eumeu Sène s’est imposé. «Actuellement, souligne Makane Mbengue, il faut permettre aux nouvelles forces montantes de la lutte sénégalaises de s’exprimer, faire découvrir de nouvelles révélations de notre sport.»



Dans cette perspective, l’héritier du « Don King» de l’arène annonce l’organisation de CLAF, «comme il y a quelques années avec des lutteurs comme Balla Gaye 2, Modou Lô…». Makane Mbengue de préciser : «On veut créer de nouvelles stars de la lutte sénégalaise. Je peux donner l’exemple de jeunes qui drainent une foule immense alors que les gens ne les voient pas comme des VIP : Diop 2, Thiatou Yarakh, Thiatou Yoff, entre autres. Ce sont eux les VIP. Les gens viennent nombreux à l’arène pour les regarder.»