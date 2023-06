Balla Gaye 2 / Eumeu Sène : Le combat reporté

L’acte 3 entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène n’aura plus lieu le 30 juillet prochain. Le combat a été reporté. Selon Sunu Lamb, qui donne l’information, le fils de Double Less a déposé par l’intermédiaire de son manager, Bassirou Babou, hier au Cng, un certificat médical d’inaptitude de 2 semaines.



Le choc ne devrait même pas se tenir cette saison car passé le délai d’inaptitude, le lion de Guédiawaye devra reprendre ses entraînements avant d’affronter le chef de file de l’écurie Tay Shinger, qui l’a déjà battu à deux reprises, souffle le journal. Lequel annonce que du côté du promoteur, Gaston Production, on envisage de maintenir la date du 30 juillet pour organiser d’autres duels.