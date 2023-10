Ballon d’Or : Lionel Messi désigne "ses héritiers"

C’est un record inégalé dans l’histoire du football. Lionel Messi a brandi dans la soirée d’hier lundi 30 octobre 2023 son 8e Ballon d’Or au Théâtre du Châtelet à Paris. Le génial argentin avait un avantage majeur sur ses concurrents. Il avait gagné la Coupe du monde au Qatar, contrairement à Kylian Mbappé et Erling Haaland.





« Dans les années à venir, ils remporteront ce prix »





Sa victoire, cette année, est certainement la dernière, puisqu’il a quitté en juillet dernier les championnats les plus compétitifs d’Europe. La course à sa succession est déjà lancée. L’Argentin en est bien conscient, au point de désigner ses " héritiers".





« Merci à tout le monde, en particulier à mes coéquipiers. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Ce Ballon d’Or est un grand cadeau pour toute l’Argentine. Haaland et Mbappé ont fait une bonne saison, une saison spectaculaire et dans les années à venir, ils remporteront ce prix. Ce sont deux bêtes du football et ils auront un très beau combat dans les années à venir », a déclaré Lionel Messi.





Rappelons que le Norvégien Erling Haaland a remporté la Ligue des champions avec Manchester City, de même que la Premier League et la FA Cup.





Soulier d’Or de la Coupe du monde Qatar-2022





Kylian Mbappé a quant à lui livré une performance XXL en finale de la Coupe du monde 2022, en marquant un triplé contre l’Argentine de Lionel Messi. Il a aussi fini Soulier d’Or de la compétition avec ses huit buts.