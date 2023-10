Ballon officiel de la Can 2023 présenté: ‘’POKOU’’ en hommage à une légende ivoirienne

La Confédération Africaine de Football (CAF) et PUMA ont présenté " POKOU ", le ballon officiel de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023.







Le ballon, qui sera utilisé au cours de la 34e édition du plus grand évènement sportif sur le sol africain, a été nommé en hommage à la légende ivoirienne Laurent Pokou. En 1970 face à l’Éthiopie, le joueur des Éléphants avait réalisé un quintuplé et qualifié son pays, en battant au passage le record du nombre de buts marqués par un joueur lors d'un match de phase finale de Coupe d’Afrique des Nations.





A la suite de l’annonce de partenariat entre la CAF et Puma, « Pokou » a été présenté au public pour la première fois lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies à Abidjan, le 12 octobre dernier.





Erwan, fils de Laurent Pokou, avait présenté le ballon emblématique à cette occasion.





Le ballon officiel, POKOU, reprend les trois couleurs principales du drapeau de la Côte d'Ivoire - blanc, orange et vert - tout en incorporant les dernières technologies qui révolutionneront le jeu sur le continent et au-delà.





"C'est un moment émouvant pour ma famille. C'est un grand honneur pour mon défunt père, qui a consacré sa vie au football ivoirien, de voir que le ballon officiel de la CAN en Côte d'Ivoire porte son nom’’, a déclaré Erwan Pokou, avant d’ajouter : "La famille apprécie les engagements de la CAF et du COCAN dans cette célébration des héros et des héroïnes du football africain. Cela va motiver et inspirer les générations futures à suivre leur exemple’’.





La Coupe d’Afrique des Nations se déroule du 13 janvier au 11 février 2024 dans les villes d'Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro.





Surnommé l'homme d'Asmara, Pokou est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football ivoirien. C'est en reconnaissance de sa contribution au football dans ce pays d'Afrique de l'Ouest que l'un des sites de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 à San Pedro a été baptisé Stade Laurent Pokou.





Pokou fait ses débuts internationaux contre le Ghana lors d'un match amical en 1967, avant de devenir le meilleur buteur des Coupes d'Afrique des Nations de 1968 et 1970.





Ses 14 buts en Coupe d'Afrique des Nations ont longtemps constitué le record du tournoi jusqu'en 2008, année où le Camerounais Samuel Eto'o a éclipsé cet exploit.





Légende ivoirienne de l'ASEC Mimosas, Pokou a également joué pour les clubs français tels Stade Rennais et Nancy. Il est décédé le 13 novembre 2016 à l'âge de 69 ans.









