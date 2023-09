Banc de l’Olympique Lyonnais : un entraîneur sénégalais consulté

Habib Bèye fait partie des potentiels remplaçants de Laurent Blanc, qui est en sursis sur le banc de l’Olympique Lyonnais. L’actuel entraîneur du Red Star (National) et chroniqueur à Canal Plus a été consulté par le président des Gones, John Textor, qui recherche le successeur de l’ancien sélectionneur des Bleus, appelé à quitter ses fonctions avant la fin de la semaine.



D’après L’Équipe, qui donne l’information, Habib Bèye a pu discuter avec Textor «ces derniers jours». «Mais l’ancien international sénégalais est sous contrat au Red Star, qu’il dirige depuis deux ans, et les propriétaires du club audonien, les Américains de 777 Partners, qui entretiennent de bonnes relations avec Textor, n’ont pas autorisé les négociations», objecte le quotidien sportif français spécialisé.



Le chroniqueur de Canal Plus n’est pas le seul technicien dans le viseur du nouveau patron de Lyon. Oliver Glasner (Salzbourg) et Gennaro Gattuso (libre) sont, en effet, dans les carnets de John Textor, qui a essuyé un refus ferme de Graham Potter, l’ancien manager de Brighton et de Chelsea.