Barça : Le torchon brûle entre Frankie De Jong et les Dirigeants du club

Coup de froid entre le Barça et Frankie De Jong. Les premiers signes d'une séparation s'annoncent. Ce cadre de l’équipe pourrait claquer la porte cet été.







En effet, le Barça souhaiterait prolonger le bail de son numéro 21 jusqu’en 2029, mais pas aux conditions actuelles. De Jong avait signé un contrat évolutif (hors bonus) dans lequel ses émoluments augmentent chaque saison, sauf pour les deux dernières années. Un bail qui lui permet de gagner aujourd’hui 24,8 M€ par an, toujours sans les bonus. La saison prochaine, il passera à 23,3 M€ et sera rémunéré à hauteur de 23 M€.





Des conditions qui posent problème au Barça actuellement dans le dur financièrement.





Selon le journal "Mundo Deportivo", des rumeurs prêtent à De Jong une envie d’aller voir ailleurs. Pour être rassuré, le Barça veut que Frankie répond e à la proposition de prolongation pour avoir une vision sur l’avenir. Et au cas où il préférerait partir, le club blaugrana réclame un chèque de l’ordre de 100 M€.





Sauf que dans sa proposition de prolongation, le Barça a fait une offre au joueur où il doit revoir ses émoluments à la baisse s’il désire réellement s’inscrire sur la durée. Un jeu qui peut être risqué.









Certains observateurs estiment que le milieu de terrain n’a pas donné sa pleine mesure au Barça et il serait temps de partir pour lancer un nouveau cycle. Même s’il a souvent fait preuve d’irrégularité depuis qu’il évolue en Catalogne.





Malgré tout, le Néerlandais reste l’un des leaders de Xavi. En 2019, le Barça de Josep Maria Bartomeu avait réussi à chiper le joueur au nez et à la barbe des grandes écuries européennes. Cinq ans plus tard, De Jong est plus un problème à gérer pour le Barça.