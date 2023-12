BARÇA: QUAND LAPORTA DICTE SES CHOIX À XAVI AVANT UN DÉPLACEMENT À ANVERS EN LIGUE DES CHAMPIONS

Selon la RAC1, le président du Barça aurait exigé et imposé à son entraîneur que les joueurs qu'il avait l'intention de laisser au repos à Barcelone soit du voyage en Belgique avec le reste du groupe.





Le président du Barça Joan Laporta avait-il en mémoire que son club a perdu deux de ses trois dernières ultimes journées de phase de groupes de la Ligue des champions? Et qu’il souhaitait par conséquent s’assurer que son équipe achève cette phase préliminaire sur une note positive, trois jours après s’être fait humilier (4-2) par Gérone à domicile, en championnat?





L'entraîneur Xavi avait initialement prévu de laisser au repos certains de ses cadres - Lewandowski, Gündogan et Araujo -, mais les trois joueurs ont bien fait partie du voyage en Belgique avec l'ensemble de l'équipe. Le club catalan, déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition, doit affronter Anvers ce mercredi (21h), avec l’objectif de sécuriser la première place du groupe, qui lui est quasiment acquise (ndlr, seul un exploit miraculeux du Shakhtar pourrait l'en priver).





Xavi a justifié ce revirement en expliquant que l’organisation du voyage en Belgique prévoyait une nuit supplémentaire sur place, et qu’il ne voulait pas que les joueurs perdent le rythme de l'entraînement. "Nous tous, le club, avons pris une décision. Le président, Deco et moi n'allons pas prendre des chemins différents. Nous avons également parlé aux joueurs. C'est une bonne réaction, pour que tout le monde soit impliqué."





Donner du repos aux joueurs qui sont fatigués





La radio catalane RAC1 a proposé une autre explication. Selon ses informations, Joan Laporta aurait en fait imposé à Xavi d'inclure Robert Lewandowski, Ilkay Gündogan et Ronald Araujo dans le groupe, ne souhaitant pas qu’ils puissent se reposer après une défaite mal vécue par la direction du club. Chaque victoire en phase de groupe rapportant 2,8 millions d'euros, le Barça ne veut pas non plus passer à côté de cette somme d'argent qu'il estime nécessaire.





"C’est le bon moment pour donner des opportunités aux jeunes joueurs et à ceux qui ont joué moins de minutes, a déclaré Xavi en conférence de presse. Il est normal et logique que nous fassions des changements demain. L'idée est de faire des changements et de donner du repos aux joueurs qui sont fatigués et qui accumulent beaucoup de minutes, comme dans le cas de Ronald, Robert, Gündogan... mais demain nous déciderons si nous allons faire des changements."