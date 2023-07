Basket/Cierra Dillard-Jannon Otto : Forces égales dans le duel entre américaines des Lionnes et des Gazelles

Le duel entre Cierra Dillard du Sénégal et Jannon Jaye Otto de l’Ouganda était très attendu lors de la confrontation, hier, au Bk Arena de Kigali, des deux nations à l’afrobasket 2023. Un face à face qui a tenu toutes ses promesses. Les prestations des deux américaines naturalisées ont été presque similaires, même si le pensionnaire des Gazelles a remporté la victoire finale sur la marque de 85-83.





Cierra Dillard qui jouait son premier match officiel avec les Lionnes a réussi à tirer son épingle du jeu en marquant 21 points en 33m55. La meneuse du Sénégal a réussi trois tirs à deux points sur trois, trois shoots à trois points sur six tentatives et six lancers francs sur neuf. Mais Cierra a été très court au niveau des rebonds. Elle n'en a pris que quatre.





Jannon Jaye de son côté a marqué 21 points en 39 mn 02 de jeu et pris six rebonds. Elle s’est plus distinguée sur le tir à mi-distance avec huit tentatives réussies sur 17. Mais elle a réussi tous ses lancers avec un cinq sur cinq (5/5).