Basket féminin / 3ème journée : Le SLBC surclasse l’US Rail

L’équipe féminine du Saint-Louis Basket Club a enchaîné une troisième victoire en championnat en battant, ce samedi au stade Joseph Gaye, l’Union sportive de Rail (US Rail) sur un score de 70 à 35, au terme d'une rencontre à sens unique. Les joueuses de Thiès, qui n'avaient pas encore remporté de victoire en championnat, ont été dominées tout au long des quatre quarts-temps. Plus agressives et combatives, les joueuses du SLBC ont remporté le premier quart-temps avec un score de 10 à 6.



Au début du deuxième quart-temps, le SLBC a accéléré le rythme grâce à la belle performance de Nafissatou Diop, auteure de 17 points. À la pause, les Saint-Louisiennes étaient en tête avec une avance de 19 points (34-15). Au cours des deux derniers quarts-temps, le SLBC a creusé l'écart, notamment avec les entrées remarquables de Suzanne Dièye, qui a réussi trois tirs primés, et d'Adama Teuw, qui a marqué 19 points. À la fin du troisième quart-temps, le SLBC menait largement au score (48-24). Terminant en force, le SLBC s'est nettement imposé avec une différence de 35 points (70-35) face à une équipe de l'Union sportive de Rail qui s'est révélée très faible.