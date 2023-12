Basket : Kareem Abdul-Jabbar, légende de la NBA, hospitalisé après une chute

L’ancien pivot de 76 ans s’est cassé la hanche alors qu’il assistait à un concert à Los Angeles.







Le légendaire basketteur américain Kareem-Abdul Jabbar, 76 ans, a été hospitalisé après avoir chuté lors d’un concert et s’être cassé la hanche, selon un communiqué de sa partenaire commerciale Deborah Morales publié samedi.





Abdul-Jabbar devrait être opéré samedi après « une chute accidentelle » alors qu’il assistait à un concert à Los Angeles.









L’emblématique joueur de 2m18 a été six fois champion de NBA et six fois MVP au cours de ses 20 saisons dans la ligue nord-américaine de basket.





Il a fait ses débuts en NBA en 1969 avec les Milwaukee Bucks qu’il a menés en 1969 à leur premier titre de champion NBA. Transféré aux Lakers de Los Angeles en 1975, où il a joué aux côtés du meneur de jeu Magic Johnson, il a remporté cinq titres dans les années 1980. Il a pris sa retraite en 1989.