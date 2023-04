Basket : la Crbs campe sur sa position malgré le report de l’Ag élective

La tension reste vive. En dépit de la décision de la Fédération sénégalaise de basket-ball (Fsbb) de reporter l’Ag élective initialement prévue le 6 au 13 mai, la Convergence pour le renouveau du basket-ball sénégalais (Crbs) campe sur sa position.





Selon Stade, l’un des points d’achoppement reste la modification des textes actuel. “On n’acceptera pas de textes non authentiques et contraires aux lois et règlements en vigueur”, fulmine Pathé Keïta.





Dans tous ses états, le président du Guédiawaye Basket Academy ajoute : “Ce sont les clubs qui mandatent, qui proposent la candidature aux différentes instances, comme cela s’est fait en 2015 et 2019. Un membre sortant du comité directeur peut bien être mandaté par son club.”





Il poursuit : “On avait refusé à Baba Tandian de candidater en 2015 et 2019 parce que n’étant pas membre d’un club malgré son statut d’ancien président de la Fédération.” Avant de conclure : “On a argué que Mathieu Faye, membre de la commission des joueurs Fiba-monde, hall of fame, vice-président de la commission développement Fiba-Afrique, ne peut pas être candidat car étant renvoyé par son club Stade de Mbour. Je signale que c’est faux”.