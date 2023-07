Basket : le fils de LeBron James victime d'un arrêt cardiaque

Bronny, l’aîné des fils de la star des Lakers de Los Angeles, a été victime d’un arrêt cardiaque pendant un entraînement ce lundi.





Bronny James, 18 ans, était en plein entraînement de basket avec sa fac, l’USC (University of South Carolina) quand il a dû être amené en urgence à l’hôpital, lundi, suite à un arrêt cardiaque. Selon le média américain ESPN, qui relaie des propos de la famille du fils de LeBron James, Bronny est « dans un état stable ».





« Hier, lors d’un entraînement, Bronny James a été victime d’un arrêt cardiaque. Le personnel médical a pu traiter Bronny et l’emmener à l’hôpital. Il est maintenant dans un état stable et n’est plus en soins intensifs. Nous demandons le respect de l’intimité de la famille James et nous informerons les médias dès que nous aurons plus d’informations », peut-on lire dans un communiqué.





« LeBron et Savannah (ses parents) souhaitent adresser publiquement leurs plus sincères remerciements aux équipes médicales et sportives de l’USC pour leur incroyable travail et leur dévouement en faveur de la sécurité de leurs athlètes. » Le fils aîné de LeBron James, star de la NBA, est souvent annoncé parmi les futurs premiers choix de la prochaine Draft NBA, en 2024.