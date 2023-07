Basket- Quart de finale des play-offs N1 masculin: Duc, Ville de Dakar, Ugb, As Douanes pour une place dans le dernier carré

Après leur succès acquis lors de la manche aller des quarts de finale des play-offs du national 1 masculin de basket, Dakar université club (Duc), Asc Ville de Dakar, As Douanes et l’Université Gaston Berger (Ugb) visent une nouvelle victoire pour se qualifier dans le dernier carré pour le titre de champion de l’élite du basket.





Vainqueur de l’Union sportive de Ouakam (Uso) par 59-50, les Etudiants tenteront de dominer leur adversaire ce mercredi à Marius Ndiaye pour décrocher leur ticket pour les demi-finales de cette compétition.





Les Gabelous, champions en titre, avaient montré leur puissance face à Larry Diouf en s’imposant à l’aller par 97-48. Les Ziguinchorois auront du mal à renverser la tendance au retour ce jeudi, à domicile, pour décrocher une ‘’Belle’’.





Ville de Dakar et Ugb avaient respectivement battu Louga Bc (61-46) et la Jeanne d’Arc par 75-72. Les manches retours prévues ce jeudi à Louga et Saint-Louis seront déterminantes pour la qualification.









Programme quart de finale retour





Mercredi 12 Juillet





18 h 30 : Duc-Uso





Jeudi 13 juillet 2023





16h 30 : Louga Bc-Ville de Dakar





16h 30: Ugb-Ja