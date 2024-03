BAYERN : GORETZKA RÉVÈLE POURQUOI LE MANNEQUIN DE FRAPPE DE SA SALLE DE SPORT PORTE UN MAILLOT DU PSG

Leon Goretzka, le milieu de terrain du Bayern Munich, a expliqué à Sport Bild la raison pour laquelle un maillot blanc du PSG était enfilé sur un mannequin de frappe dans sa salle de sport privée.





Le cliché a beaucoup fait parler sur les réseaux. Leon Goretzka a posté la semaine passée dans une story Instagram une photo de lui dans sa salle de sport privée, où un maillot blanc du PSG est enfilé sur un mannequin de frappe. Certains y ont vu une provocation de la part du milieu de terrain du Bayern Munich, qui a affronté plusieurs fois le club parisien durant sa carrière. Avec notamment une victoire en finale de la Ligue des champions 2020 (1-0 à Lisbonne).





Interrogé après le carton de son équipe face à Mayence ce week-end en Bundesliga (8-1), le joueur de 29 ans, auteur de deux buts et deux passes décisives, s’est expliqué à le sujet. "C’est le maillot de Sergio Ramos", a révélé à Sport Bild l’international allemand (57 sélections, 14 buts). "On a échangé nos maillots (lors du 8e de finale de C1 entre le Bayern et le PSG l’an passé, NDLR). Il est accroché là parce que je le respecte énormément en tant que joueur et que je l’admire. Si je dois utiliser le sac de frappe, j’enlèverai le maillot avant."





Un prochain PSG-Bayern en Ligue des champions?





Sous contrat jusqu’en 2026, Leon Goretzka évolue depuis l’été 2018 au Bayern Munich, où il est arrivé libre en provenance de Schalke 04. Le droitier d’1,89m a disputé 30 matchs, inscrit 4 buts et délivré 9 passes décisives depuis le début de la saison (toutes compétitions confondues).