Bayern Munich : ce que risque Sadio Mané s’il reste

D’après L’Équipe, Sadio Mané a donné son accord de principe pour rejoindre Al Nassr, en Arabie saoudite. Le transfert n’est pas encore effectif, mais l’attaquant des Lions devrait quitter le Bayern Munich, au bout d’une saison en Bavière, et devenir le coéquipier de Cristiano Ronaldo, Seko Fofana et Brozovic.



Cette nouvelle devrait ravir Amara Traoré. Ce jeudi, dans Les Échos, l’ancien sélectionneur des Lions invitait Sadio Mané à quitter le champion d’Allemagne. «Que ce soit en Arabie saoudite ou ailleurs, je lui aurais conseillé de partir», avait-il plaidé. Sinon, croit savoir l’ancien international, «la moindre contre-performance va se retourner contre lui encore».



«J’ai été footballeur professionnel et je comprends ce genre de situation, assure Amara Traoré. Quand un club veut te faire partir et que tu souhaites rester, il faut être fort mentalement pour pouvoir tenir. Les dirigeants et les supporters pourraient se retourner contre vous.»