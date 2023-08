Bayern Munich : humilié, Tuchel lâche un message alarmant

Même s'il ne s'agissait que du premier match officiel de la saison 2023-24, le champion d'Allemagne a montré des défaillances particulièrement inquiétantes à une semaine de la reprise en Bundesliga. Avant de croiser la route du Werder Brême le 18 août prochain, le Bayern Munich s'est lourdement incliné à domicile face à une équipe de Leipzig déjà très affûtée. L'Espagnol Dani Olmo s'est offert un triplé mémorable à l'Allianz Arena (3e, 44e, 68e sp).









Tuchel désolé pour Kane

Après cette défaite cuisante, Thomas Tuchel n'a pas caché son mécontentement, d'autant que l'Anglais Harry Kane effectuait ses grands débuts avec le club bavarois. “Je suis juste désolé pour Kane, il pense probablement qu’on ne s’est pas entraînés depuis quatre semaines. Notre performance d’aujourd’hui n’a rien à voir avec ce que nous avions prévu pour ce match. C’est une soirée très amère”, a reconnu le coach du club bavarois au micro de Sky.





Personne n'est épargné

L'ancien technicien du PSG n'a pas hésité à pointer du doigt l'attitude de ses joueurs. “C'est effrayant, parce que je ne reconnais plus rien. Ni ce qu'on voulait faire en termes de contenu ni comment on a joué. Il n'y a rien à garder, la manière et le résultat sont terrifiants”, a-t-il lâché après la rencontre avant de confier son inquiétude pour la suite. “Je crois n'avoir jamais expérimenté un tel décalage entre notre forme, notre préparation et ce que l'on obtient sur le terrain. C'est inexplicable pour moi en ce moment (…) C'était comme ça la saison dernière, où nous étions perplexes et ne savions pas ce qui allait arriver par moments. Nous sommes revenus à cela aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucune raison objective à cela. C'est mental, je n'ai aucune idée de pourquoi ça ressemblait à ça”, a conclu l'entraîneur bavarois.