Beach soccer : les Lions retrouvent le sourire sur la route du Mondial

La sélection du Sénégal a bouclé sa préparation du Mondial (Émirats arabes unis, 15-25 février) par une victoire. Les Lions ont battu (4-1) les Seychelles en amical, samedi. D’après Walf Quotidien, qui donne l’information, Mamadou Sylla, le gardien Al Seyni Ndiaye, Amar Samb et Seydina Issa Sène sont les buteurs côté sénégalais.



Les hommes de Mamadou Diallo, le sélectionneur national, retrouvent ainsi le sourire quelques jours après leur défaite (2-3) contre l’Italie, pour leur premier match amical sur la dernière ligne droite de la Coupe du monde.



Le Sénégal entrera dans la compétition vendredi. Il affrontera la Biélorussie pour le compte de la première journée du groupe C. Le Japon et la Colombie sont ses deux autres adversaires au premier tour.