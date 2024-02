Beach soccer : les Lions trébuchent sur la route du Mondial

Le Sénégal affrontera la Biélorussie le 16 février, pour son entrée en lice dans le Mondial de beach soccer. En vue de la compétition qui se tiendra du 15 au 25 aux Émirats arabes unis, les Lions ont chuté en amical ce mercredi. Stades, qui donne l’information, indique qu’ils se sont inclinés (2-3) face à l’Italie.



En plus de la Biélorussie, le Sénégal partage la poule C avec le Japon et la Colombie. Les hommes de Mamadou Diallo, le sélectionneur national, défieront les Colombiens le 18 avant d’aller à l’assaut des Japonais le 20.