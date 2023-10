Beach Soccer : Tirages des quarts de finale du championnat ce mardi

Après la phase de poule, la Fédération Sénégalaise de Football procède au tirage au sort des quarts de finale du Championnat de Beach Soccer ce mardi.



Les équipes qualifiées sont d’abord les leaders des cinq poules, à savoir Ngor (B), Yoff (A), Kawsara (D), Mbao (C) et Gueth Ndar (E).



Ces derniers seront accompagnés par les trois meilleures deuxièmes que sont Malika (B), Amicale des Pratiquants sportifs du Littoral du Nord (APLN, Groupe C) et HLM Saint-Louis (E) pour former le Big 8.