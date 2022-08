Belgique ou Sénégal ? Le fils de Fadiga révèle «pour la première fois» son choix

Belgique ou Sénégal ? Noah Fadiga, fils de l’ancien numéro 10 des Lions, Khalilou, a longtemps hésité. «Il y a eu beaucoup de nuits blanches», a-t-il confessé dans un entretien paru ce vendredi dans les colonnes de Bés Bi-Le Jour. Mais le choix est fait : la nouvelle recrue de Brest (L1 française) préfère jouer pour les Lions.



«J’ai toujours rêvé de jouer pour le Sénégal, enchaîne le joueur de 22 ans, qui a aussi la possibilité de porter le maillot de la Belgique, son pays de naissance. Tous mes proches le savent. J’ai toujours été réservé quand on me posait la question, surtout quand ce sont des gens qui ne sont pas de ma famille ou des proches. Mais dans mon cœur, je le savais déjà. C’est la première fois que j’ose dire que mon but, mon rêve, c’est de jouer pour mon pays. Et mon pays, c’est le Sénégal.»



S’il indique qu’il n’a «pas encore» été contacté par les responsables du football sénégalais, Noah Fadiga entretient un lien étroit avec la terre des champions d’Afrique. Il dit : «Je viens régulièrement au pays pendant les vacances d’été. On a une maison au Sénégal. Il n’y a pas une année que j’ai ratée depuis ma naissance. Pour moi, il n’y a pas de différence entre la Belgique et le Sénégal. Le Sénégal, c’est la maison.»