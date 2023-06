Bénin – Sénégal : le sélectionneur Gernot Rohr dévoile le plan anti-Sadio Mané

Les Lions de la Teranga sont au Bénin depuis hier vendredi 16 juin 2023. Ils affrontent cet après-midi (19 heures) les Guépards du Bénin dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2024. Le groupe d’Aliou Cissé est au grand complet avec les stars comme Kalidou Koulibaly et Sadio Mané.





« On va défendre intelligemment contre un grand joueur qu’il est »





Le ballon d’or africain sera l’une des principales menaces pour la défense béninoise. Le sélectionneur des Guépards en a bien conscience. Pour lui, il faudra le surveiller comme du lait sur le feu.





« Il n’y aura pas un marquage individuel. On sait que les grands joueurs ce n’est plus comme autrefois, où on dit : « Tu le marques. Tu le suis partout ». On va défendre intelligemment contre un grand joueur qu’il est et on va bien sûr essayer de couvrir celui qui est face à lui. Ne pas le laisser seul s’il joue sur le côté, couvrir notre latéral , voire le couvrir doublement, pour qu’un seul joueur ne soit victime de ses qualités » a déclaré Gernot Rohr.