Bénin/Sénégal : Nicolas Jackson percutant, Krepin Diatta décevant, une fiche de note est établie pour le reste de l'équipe

Qualifiée dès la 4ème journée, l’équipe nationale du Sénégal était en déplacement ce samedi à Cotonou pour affronter le Bénin. Pour ce match, l’entraîneur national Aliou Cissé a effectué une rotation en laissant Koulibaly, Sabaly, Nampalys Mendy et Gana Guèye sur le banc. Malgré ces absences, l'équipe alignée contre les Guépards avait fière allure. Bien que les Lions n'aient pas réussi à décrocher une 5ème victoire consécutive, certains joueurs tels que Nicolas Jackson, Abdoulaye Seck et Formose Mendy ont montré de belles choses.



Seny Dieng (gardien de but)



Titularisé en l'absence d'Édouard Mendy, Seny Dieng a passé une première mi-temps tranquille. En seconde période, le gardien du club anglais Queens Park Rangers a réalisé une bonne intervention sur un centre venu de la gauche. Il n'a rien pu faire sur la frappe surpuissante de Khaled Mimouni (78ème) qui a entraîné l'égalisation béninoise.



Formose Mendy (latéral droit)



Aligné sur le côté droit de la défense, le jeune défenseur d'Amiens a réalisé une bonne performance. Rapide et propre dans ses interventions, il a montré de bonnes choses pour sa première titularisation. Même s'il n'a pas apporté beaucoup offensivement, il a bien tenu sa place défensivement.



Abdoulaye Seck (défenseur central)



Pour sa troisième titularisation consécutive, le défenseur central de Maccabi Haïfa a réalisé un match solide. Impérial dans les duels aériens, il a de nouveau fait parler son sens du but en ouvrant le score à la 43ème minute sur une passe de Nicolas Jackson.



Abdou Diallo (défenseur central)



Pour son retour en sélection après une longue absence, Abdou Diallo a été associé à Abdoulaye Seck. Comme lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, le défenseur central du RB Leipzig a livré une prestation très correcte. Sobre et efficace dans ses interventions, il n'a pas été inquiété par les attaquants béninois.



Ismail Jakobs (latéral gauche)



Sur son flanc gauche, Ismail Jakobs a éprouvé quelques difficultés face à la vivacité de Khaled Moumini et Jodel Dossou. Bien qu'il ait apporté un plus offensivement, notamment sur les balles arrêtées, il n'a pas été à l'aise lors de cette rencontre.



Pape Guèye (milieu de terrain)



Dans un rôle plus offensif, le milieu de terrain de Séville a essayé, de son pied gauche, de jouer vers ses attaquants. Bien qu'il ait réussi quelques passes transversales pour aérer le jeu des Lions, il n'a pas beaucoup pesé sur le plan offensif de l'équipe. Il a été remplacé par Cheikhou Kouyaté (79ème).



Pathé Ciss (milieu de terrain)



Dans son rôle de milieu de terrain défensif, Pathé a brillé par son sens du sacrifice et son efficacité dans les duels. Cependant, l'ancien joueur de Diambars a été moins précis dans ses relances et ses transmissions qui n'ont pas été de qualité. Il a été remplacé par Nampalys Mendy (90ème).



Krepin Diatta (milieu de terrain)



Dans un rôle de meneur de jeu offensif, Krepin Diatta n'a pas réussi à se démarquer. Malgré sa belle technique qui lui a permis d'obtenir plusieurs fautes, le joueur de l'AS Monaco n'a pas réussi à servir les attaquants dans de bonnes conditions. Il a été remplacé par Idrissa Gana Guèye (79ème), qui a honoré sa 102ème sélection.



Sadio Mané (attaquant)



Après une fin de saison difficile avec le Bayern Munich, la star de l'équipe sénégalaise était très attendue lors de ce match. Et on peut dire qu'il a livré une prestation assez moyenne par rapport à ses qualités. Cependant, avec sa belle technique et son expérience, il a été à l'origine du but des Lions en délivrant un bon centre dévié par Jackson pour Abdoulaye Seck.



Ismaila Sarr (attaquant)



Avec sa vitesse et sa percussion, Ismaila Sarr a posé quelques problèmes à la défense béninoise. Il aurait pu ouvrir le score en première mi-temps si sa belle frappe n'avait pas été repoussée par le montant droit du gardien béninois. À la 36ème minute, il a offert une belle opportunité à Abdou Diallo, mais la tête du défenseur des Lions est passée au-dessus. En seconde période, avec la réaction des Béninois, il a été moins en vue. Il a été remplacé par Pape Ousmane Sakho (80ème), qui a honoré sa première sélection.



Nicolas Jackson (attaquant)



Pour sa première titularisation, Nicolas Jackson a montré de belles choses aux côtés de Sadio Mané et Ismaila Sarr. Rapide et percutant, le jeune attaquant de Villarreal a initié plusieurs bonnes actions offensives qui, malheureusement, n'ont pas abouti. Toutefois, avec sa présence et sa puissance, il a démontré quelques qualités pour être un bon avant-centre. Il a été remplacé par Habib Diallo (87ème).