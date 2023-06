Bénin-Sénégal (samedi à 19 heures): Un choc aux allures de revanche

Le Bénin reçoit le Sénégal, samedi à 19 heures au Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Un match aux enjeux divers et comptant pour la cinquième journée de la poule L des éliminatoires de la Can 2023.





Leur face à face lors de la première journée de la poule L des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire- 2023 avait tourné à l’avantage des Lions du Sénégal sur la marque de 3-1. Une défaite que les Guépards du Bénin voudront, sans doute, venger, lors de la manche retour prévue ce samedi à 19 heures à Cotonou. Ce match comptant pour la cinquième journée sera décisif pour le Bénin dans la course à la qualification aux prochaines joutes continentales.

Dernier au classement du groupe L, l’équipe béninoise est dans une mauvaise posture. Avec seulement 2 points et une différence de buts de -3, une défaite est interdite pour les hommes du technicien franco-allemand, Gernot Rhor, même si ce dernier ne considère pas cette rencontre plus décisive que leur dernière sortie des éliminatoires contre le Mozambique. ‘’On voit au-delà de ce match. Le match contre le Sénégal n’est pas vraiment décisif. Si nous perdons, nous pouvons toujours nous qualifier en battant le Mozambique. Même si nous gagnons, ce sera le dernier match qui décidera de notre sort » a déclaré mardi, le technicien franco-allemand.







Mais cette vision de Gernot Rohr n’est pas celle des dirigeants béninois qui n’ont pas lésiné sur les moyens pour mettre l’équipe nationale dans des conditions pour battre les Lions Sénégal. Le gouvernement a décidé d'ailleurs d’offrir les billets du match gratuitement aux supporters. Le Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou, d’une capacité de 30 mille places, sera probablement plein. Ainsi une ambiance électrique attend les Lions à Cotonou.





La première place au classement en ligne de mire des Lions





Déjà qualifiés et assurés de terminer leader de son groupe, Kalidou Koulibaly et ses partenaires vont jouer ce match avec moins de pression. Mais ils veulent garder leur invincibilité afin de gagner des places au classement FIFA. « On a une première place au classement FIFA Afrique à prendre, surtout parce qu’on sait que le Maroc est devant nous, maintenant. Ça nous ramène des défis, des challenges. C’est pour ça qu'on joue au foot. Pour avoir des challenges. On va tout faire pour gagner ce match et remonter au classement FIFA » avait confié le capitaine de l’équipe sénégalaise Kalidou Koulibaly, en conférence de presse lundi dernier.





Cette rencontre sera en même temps une occasion pour le coach de Lions de voir certains de ces jokers qui n’ont pas beaucoup de temps de jeu en équipe nationale. ‘’Cette rencontre contre le Bénin est très importante pour nous car elle nous permettra de continuer à progresser et de donner du temps de jeu à certains joueurs qui s'entraînent bien mais qui n’ont pas encore l’occasion de commencer un match’’, a fait savoir Aliou Cissé.





Les joueurs qui vont démarrer pour la première fois en équipe nationale du Sénégal voudront montrer leur savoir faire pour s’imposer dans la tanière. Mais ils devront faire face à des Guépards déterminés pour une qualification à la prochaine, prévue en 2024 en Côte d’Ivoire.