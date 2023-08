Benjamin Mendy réclame des arriérés de salaires à Manchester City

Le Guardian rapporte ce mercredi que le nouveau joueur de Lorient, Benjamin Mendy, reconnu non coupable de viol et tentative de viol à la mi-juillet, réclame plusieurs millions de livres à son ancien club, Manchester City. Le département responsable de la collecte des taxes en Grande-Bretagne a demandé une ordonnance de mise en faillite contre le champion du monde 2018, pour une dette fiscale de près d'un millions d'euros que le latéral pourrait régler en touchant ses arriérés de salaire.









Benjamin Mendy n'en a pas fini des tribunaux. Quelques semaines après avoir été reconnu non coupable de viol et de tentative de viol devant la tribunal de Chester, une autre audience a eu lieu ce mercredi à Londres, à laquelle n'était pas présent le joueur.





Représenté par son comptable, le latéral gauche français a donc fait face au Fisc britannique en raison d'une importante dette fiscale. En parallèle, le défenseur de 29 ans pourrait récupérer un joli chèque de la part de Manchester City.





Mendy réclame des arriérés de salaires à City pour éviter une ordonnance de mise en faillite





Comme le rapporte le journal The Guardian, le nouveau latéral gauche de Lorient fait face à la menace du département responsable de la collecte des taxes en Grande-Bretagne (HM Revenue and Customs), qui a demandé une ordonnance de mise en faillite contre l'international français (10 sélections). Ce dernier aurait une dette fiscale de près de 800 000 livres (plus de 920 000 euros) selon un juge spécialisé.





Selon le comptable du joueur de 29 ans, les champions d'Angleterre lui doivent encore de grosses sommes d'argent, celui-ci n'ayant pas été payé depuis septembre 2021.





L''entourage de Benjamin Mendy serait en négociations avec City afin d'obtenir les arriérés de salaires - estimé à 11,5 millions d'euros - au motif que le champion du monde 2018 a été reconnu non coupable lors de son procès.





Une affaire bientôt réglée?





Toutefois, Benjamin Mendy devrait bientôt régler ses soucis financiers outre-Manche. Aussi, sa maison dans le Cheshire, évaluée à 5,7 millions d'euros, va être mise en vente suite au retour du champion du monde 2018 en France.





"Je voudrais demander une courte prolongation car son agent me dit que le problème de rémunération sera résolu très vite avec Manchester City", a plaidé son comptable. "Il était en effet à court d'argent, le coût de l'affaire judiciaire était supérieur à un million de livres sterling (1,16 millions d'euros)".





Le juge s'est dit d'abord "impressionné par le manque d'informations fournies avant cette audience", avant de garder à l'esprit que ces arriérés avec le club mancunien devraient être versés prochainement et que Mendy allait probablement toucher "un gros salaire" dans son nouveau club. La menace de mise en faillite semble ainsi, provisoirement du moins, éloignée...