Benzema de retour à Al-Ittihad avec 17 jours de retard

L'attaquant français Karim Benzema, en froid depuis plusieurs semaines avec son club saoudien d'Al-Ittihad, a effectué jeudi son retour à Jeddah, en Arabie saoudite, avec 17 jours de retard, a appris vendredi l'AFP de source proche du club, qui est "furieux de ce qui s'est passé".



Benzema était parti en congés il y a plus de trois semaines après avoir désactivé son compte Instagram, suivi par 76 millions de personnes. Le Ballon d'or 2022 était depuis plusieurs jours à l'Ile Maurice, au moins jusqu'à lundi dernier, selon une autre source proche du dossier.



"Benzema est arrivé jeudi soir avec 17 jours de retard. Il aurait dû revenir le 2 janvier", a précisé cette source à l'AFP, et le club est "furieux de ce qui s'est passé", n'ayant pas réussi à le joindre "pendant dix jours". Ses coéquipiers ont repris l'entraînement vendredi dernier.



Une réunion va se tenir avec la direction du club et l'entraîneur, l'Argentin Marcel Gallardo, pour discuter notamment de "l'avenir du joueur", a affirmé la source, réfutant toutefois l'idée d'un départ cet hiver de l'ancien Madrilène de 36 ans, très critiqué ces dernières semaines après une série de performances décevantes.



Cette saison, Karim Benzema a inscrit 9 buts et 5 passes décisives, loin derrière Cristiano Ronaldo, qui comptabilise 20 buts et 9 passes décisives avec Al-Nassr.



Aujourd'hui, "Benzema est le capitaine du club et reste engagé", a assuré cette source, mais il ne rejoindra pas ses coéquipiers en stage à Dubaï où Al-Ittihad doit jouer deux matches amicaux les 24 et 28 janvier.



Al-Ittihad, 7e de la Saudi Pro League après trois défaites consécutives, est l'équipe qui a encaissé le plus de buts en championnat et qui en a marqué le moins parmi les quatre équipes rachetées par le riche Fonds souverain saoudien (PIF).



La reprise du championnat est prévue le 7 février.