Besiktas : 5 joueurs exclus, dont Vincent Aboubakar

Au lendemain d'une défaite à domicile dans le derby d'Istanbul, le Besiktas a décidé de prendre des mesures fortes, et pas des moindres. Dans un communiqué publié ce lundi 11 décembre, la formation de l'Aigle noir a annoncé l'exclusion de cinq de ses joueurs phares. Il s'agit du Camerounais Vincent Aboubakar, du défenseur central ivoirien Éric Bailly, du milieu de terrain camerounais Jean Onana, de l'ailier algérien Rachid Ghezzal et du latéral droit français Valentin Rosier. Leurs performances sportives qualifiées de "mauvaises" et leur "incompatibilité" sont pointées du doigt par la formation stambouliote. La défaite contre le grand rival, le Fenerbahçe, a été la goutte d'eau de trop d'une série de quatre défaites lors des sept dernières rencontres, toutes compétitions confondues.







Concernant l'attaquant camerounais, qui se voit à nouveau poussé vers la sortie du club, cette décision est des plus surprenantes. Vincent Aboubakar est le meilleur buteur de son équipe avec 11 réalisations.





Toutefois, il traverse une mauvaise passe depuis son retour de blessure, n'ayant inscrit aucun but depuis le début du mois d'octobre.













Si cette décision est irréversible, la sélection camerounaise risque d'accueillir leur attaquant providentiel dans un rythme peu soutenu pour la Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire.





Pour rappel, les Lions indomptables doivent affronter le Sénégal le 19 janvier 2024, lors de la 2e journée du groupe C.