Blessures : Neymar touché à 21 reprises à 12 endroits différents en six ans

Le fait de changer de club n'a pas interrompu la longue série de blessures contractées par Neymar. Le nouvel attaquant d'Al-Hilal en a subi une 21e en l'espace de six ans, celle qui le contraindra certainement à rester sur le carreau le plus longtemps.





Neymar, victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche. Une 21e blessure en six ans... Victime d'une rupture du ligament croisé et d'une déchirure du ménisque au niveau du genou gauche pendant Uruguay-Brésil (2-0) mercredi, Neymar va devoir passer par la case infirmerie pour la 21e fois depuis son transfert au Paris Saint-Germain en 2017, en provenance du FC Barcelone, contre la somme record de 222 millions d'euros. Et cette fois, l'attaquant de 31 ans devrait en avoir pour un sacré bout de temps.





Blessé à 12 endroits différents





Une étude du Parisien révèle que depuis le mois d'août 2017, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne (79 réalisations) a manqué un total de 113 matchs. Constat d'autant plus alarmant que la recrue d'Al-Hilal n'a pas un tendon d'Achille bien identifié, puisqu'il a été touché un peu partout : aux adducteurs, aussi bien du côté droit que du côté gauche (même si c'est à gauche qu'il a contracté le plus de blessures – quatre), aux deux chevilles, aux deux cuisses, et même aux deux malléoles.





Neymar a également rencontré des pépins avec son pied droit et ses côtes, mais a surtout été victime à deux reprises d'une fracture d'un métatarse qui l'a beaucoup éloigné des terrains (16 et 18 matchs manqués). La première, contractée en février 2018 lors de sa première saison parisienne, semble avoir enclenché l'engrenage infernal finissant donc par atteindre son genou gauche. Cette blessure multiple (ligament croisé et ménisque) subie par le numéro 10 de la Seleção devrait battre tous les records d'indisponibilité établis par ses soucis physiques antérieurs.





Trois fois moins de matchs manqués au Barça





Le point de rupture qu'est ce transfert au PSG pose ainsi question. Aucune blessure n'avait été recensée du temps où Neymar évoluait à Santos au Brésil (2009-2013), et au cours de ses quatre années barcelonaises, il n'avait manqué que 30 matchs du club catalan. Soit 7,5 matchs loupés par saison toutes compétitions confondues, alors que la moyenne frôle les 20 rencontres manquées par l'Auriverde lorsque celui-ci portait les couleurs du Paris Saint-Germain.