Blessures récurrentes: Diafra Sakho raccrochent les crampons

Fin de parcours pour Diafra Sakho. L'ancien attaquant international sénégalais a pris la décision de mettre un terme à sa carrière de football professionnel. Âgé de 34 ans et formé à l'Académie Génération Foot, il a évolué dans des clubs tels que Metz, West Ham et Rennes, avant de rejoindre Nancy Lorraine la saison dernière. Diafra Sakho, qui a disputé avec les Lions de la Teranga la Coupe du Monde 2018, a pris cette décision en raison des blessures récurrentes qui ont freiné sa carrière au plus haut niveau.