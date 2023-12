Bombardier - Reug Reug : Le pronostic de Balla Diouf

L’arène nationale va accueillir le choc Bombardier (écurie de Mbour) - Reug Reug (écurie Thiaroye Cap Vert), après demain dimanche 24 décembre. De l’avis de l’ex lutteur, Balla Diouf, interrogé par le journal spécialisé Sunu Lamb, « le Ko peut venir des deux côtés. »



« Les deux lutteurs ont une force de frappe impeccable. L’un est jeune et puissant et l’autre est toujours puissant », analyse-t-il.



Avant d’ajouter : « Bombardier a bourlingué sa bosse dans la lutte sénégalaise. Donc, il a beaucoup plus d’expérience. Il a été roi des arènes. Il s’est investi en MMA et maintenant tous les jeunes lutteurs s’intéressent à la discipline. »



Balla Diouf rappelle que les deux lutteurs sortent d’une défaite respectivement contre Eumeu Sène et Sa Thiès avant de préciser : « Chacun met en jeu sa carrière surtout Reug Reug. »



Il estime que si ce dernier « perd ce combat, sa carrière sera menacée. » Il en déduit que « la défaite est interdite pour l’enfant de chéri de Thiaroye » dans la mesure où défend l’ex-pensionnaire de l’écurie Fass : « Bombardier n’a plus rien à prouver dans la lutte sénégalaise où il a fait ses preuves. Maintenant, Bombardier lui a tendu la perche, et c’est à Reug Reug de faire le maximum pour sortir vainqueur de ce combat ».