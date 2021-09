Bounkiling et Bignona, premières étapes de la Smart Casa Tour

Les espaces Sénégal Services de Bounkiling et de Bignona sont désormais opérationnels. Leur ouverture officielle a été effectuée ce vendredi 17 septembre 2021 par le directeur général de l’ADIE, Cheikh Bakhoum en présence des préfets et différents élus des deux départements.





A Bounkiling, les maires des 14 communes du département ont signé des conventions avec l’ADIE notamment pour la délivrance d’actes d’Etat-civil dans les ESS. « Nous avons une infrastructure de dernière génération. Nous devons l’utiliser tout de suite et maintenant pour résoudre les problèmes des populations », dira Lamine Faty, Maire de Bounkiling. Le Préfet du département embouche la même trompette et parle d’un « joyau bien construit et bien équipé. Il reste à l’utiliser à bon escient ».





Pour la deuxième étape de la tournée, c’est une cérémonie en grande pompe qui a marqué l’ouverture officielle de cet édifice ultra connecté en plein centre de Bignona pour servir les populations du département du même nom et ses 19 communes. Préfet, président du Conseil départemental, députée et maires, toutes les autorités locales étaient au rendez-vous sans oublier les populations qui ont fait le déplacement pour assister à l’inauguration de l’espace Sénégal Services de Bignona.





A Bignona, le DG de l’ADIE a également procédé à l’inauguration de la salle informatique du centre multimédia mise en place en partenariat avec le conseil départemental. Une autre salle multimédia, cette fois-ci pour l’ENO a aussi été officiellement inaugurée. Elle est construite dans le cadre du programme Smart Sénégal.





Grâce à la fibre optique et l’interconnexion de cet espace avec le réseau des 45 espaces Sénégal Services du pays via la plateforme web senegalservices.sn , faire ses démarches administratives n’a jamais été aussi simplifié pour les populations de ces localités composées en majorité de communes rurales.