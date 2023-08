BOXE : MIKE TYSON AUX CÔTÉS DE FRANCIS NGANNOU POUR SON COMBAT FACE À TYSON FURY

Mike Tyson, légende incontestée de la boxe, suivra le Camerounais Francis Ngannou en amont de son affrontement face au Britannique Tyson Fury, qui est prévu en Arabie Saoudite, le 28 octobre 2023.







Un entraîneur de légende à ses côtés. La star du MMA Francis Ngannou a annoncé ce jeudi 3 août qu’il aura la légende des poids lourds Mike Tyson dans son coin lorsqu'il affrontera l'actuel champion WBC, Tyson Fury, sur un ring de boxe en Arabie Saoudite le 28 octobre 2023.





UN PROFOND RESPECT ENTRE FRANCIS NGANNOU ET MIKE TYSON

Les deux monstres des sports de combat ont annoncé cette alliance historique à travers un communiqué, publié ce jeudi 3 août par Riyadh Season, le festival annuel de divertissement et de sport. Un festival qui commencera par l’affrontement entre le Camerounais Francis Ngannou et le Britannique Tyson Fury.









Pour Francis Ngannou, être suivi de près par Mike Tyson était «l'une des meilleures décisions» qu’il pouvait prendre. «Son expérience et son QI de boxe seront importants pour affiner ma technique sous sa direction afin de remporter ce super-combat», a indiqué «The Predator».





«Ce n'est un secret pour personne que je soutiens Ngannou à 100% dans ce face-à-face de champions. Il a un punch extrêmement dur, et lorsqu'il atterrit, c'est la fin de la partie. J'ai hâte de travailler avec Ngannou et de l'aider à passer de l'octogone au ring de boxe», a expliqué de son côté Mike Tyson, multiple champion du monde chez les poids lourds entre les années 1980 et 1990.





UN COMBAT DE BOXE SANS TITRE EN JEU

Sans palmarès professionnel en boxe, Francis Ngannou possède une réputation de cogneur redoutable grâce à ses coups de poing dévastateurs qui lui ont permis de remporter de nombreux combats et de devenir champion de poids lourds de l’UFC. Un titre défendu et conservé jusqu’à son départ annoncé de l’organisation en 2023, en raison de relations tendues avec le président de l’organisation Dana White, sur fond de questions de revenus.





Des revenus qui seront importants pour cet affrontement sur le ring de boxe, puisque le Camerounais de 36 ans, vainqueur de 17 de ses 20 combats en UFC, remportera plus d’argent sur ce seul combat que lors de ses huit années passées dans l’organisation de MMA, entre 2015 et 2023.





Ce combat de boxe entre deux monstres physiques ne verra pas de ceinture mise en jeu : le titre WBC de Tyson Fury, invaincu en 34 affrontements avec un seul match nul, ne sera pas remis en jeu dans ce combat d’exhibition, qui se déroulera selon les règles de la boxe professionnelle.