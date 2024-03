BOXE : MIKE TYSON REÇOIT UN AVERTISSEMENT MÉDICAL AVANT SON COMBAT CONTRE JAKE PAUL

Mike Tyson, qui va combattre le 20 juillet contre le YouTubeur Jake Paul, a reçu un avertissement médical en vue de son retour sur les rings de boxe à 57 ans.





Un avertissement pour l’homme le plus dangereux de la planète. Mike Tyson a reçu une contre-indication de santé de la part d’un médecin professionnel après avoir accepté de combattre Jake Paul en juillet prochain dans le Texas. De par sa consommation d’alcool, «Iron Mike» risque de souffrir d’un hématome sous-dural, c'est-à-dire une déchirure des veines du cerveau.





«L'alcool est connu pour accélérer le rétrécissement du cerveau. Chez les personnes âgées, le cerveau a tendance à perdre du volume, a expliqué Stephen Hughes, maître de conférences en médecine à l'Université Anglia Ruskin dans The Conversation. Cela allonge les veines de pontage et les rend plus vulnérables à la rupture. Le saignement de ces veines déchirées provoque une accumulation de sang qui exerce une pression sur le cerveau. Cela provoque de la confusion, une perte de conscience, un handicap neurologique et, dans certains cas, la mort.»





Le spécialiste a également souligné les possibles problèmes cardiaques qui pourraient être provoqués par un surentraînement pour son combat de retour. «Avec l’âge, on aperçoit une augmentation de la probabilité de problèmes cardiaques tels que l’arythmie (battement cardiaque irrégulier) et l’infarctus du myocarde (crise cardiaque)», a-t-il indiqué.





Malgré les risques, Mike Tyson semble déterminé à poursuivre sa préparation et à combattre face à Jake Paul. Le 20 juillet, au AT&T stadium, l’ancien champion du monde des poids lourds aura 58 ans contre 27 ans pour son adversaire.