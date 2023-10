Boxe: "Je suis une bête blessée mais pas abattue", prévient Francis Ngannou

Francis Ngannou, battu aux points par Tyson Fury samedi à Ryad, au micro de TNT Sports: "Je suis très heureux. Je n'ai pas reçu la victoire mais je remercie (les organisateurs) de m'avoir donné cette opportunité. Je n'ai pas gagné ce soir, je suis une bête blessée mais pas abattue, je suis prêt à combattre n'importe quand et je suis sûr que je vais m'améliorer. C'était mon premier combat de boxe, c'était une expérience de rêve. Je vais travailler encore et revenir avec un peu plus de sensations et de connaissances. Au début, j'étais un peu nerveux, c'était un nouveau sport pour moi. Mais maintenant je sais que je peux le faire, tenez-vous prêt."