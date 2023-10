Boxe : Secoué, Tyson Fury y va cash sur Francis Ngannou

Le samedi 28 octobre dernier, Francis Ngannou, la star des arts martiaux mixtes (MMA), livrait son premier grand combat de boxe professionnel contre la légende britannique du noble art Tyson Fury, à Riyad. Ce choc a tenu toutes ses promesses.





Le Camerounais a livré un combat sérieux, réussissant même à envoyer son adversaire du soir au tapis, lors du 3e round. Malheureusement, il a perdu la partie suite aux décisions du jury.







« Un sacré cogneur »





En somme, Tyson Fury a gagné avec une très faible marge. Après le combat, l’Anglais a reconnu les qualités du « Prédateur ». « J’ai été touché à l’arrière de la tête. Je ne me suis pas blessé. Je me suis relevé et j’ai repris ma boxe. Francis est un bon boxeur et je le respecte beaucoup. Il m’a probablement offert mon combat le plus difficile en dix ans. Ce n’était pas prévu. C’est un sacré cogneur », a reconnu The Gypsy King.





Il faut dire que M. Fury a été sérieusement secoué par le Camerounais. Même s’il remporte le combat, sa réputation ne sort pas indemne du ring. Il était à deux doigts d’être battu par un combattant de MMA, lui qui est considéré comme le meilleur boxeur poids lourd de sa génération.







Une constellation de stars autour du ring





Francis Ngannou est d’ailleurs content d’avoir mis en difficulté le Britannique. « Avec un peu plus d’expérience dans ce jeu, je deviendrai encore meilleur. Je sais que je peux le faire », a-t-il assuré.





Rappelons qu’il y avait une constellation de stars autour du ring pour ce combat en Arabie saoudite. On retrouvait notamment la superstar du football Cristiano Ronaldo, la star du MMA Conor McGregor, Sadio Mané, Kanye West, Eminem et les légendes de la boxe comme le Philippin Manny Pacquiao, Sugar Ray Leonard, Roy Jones Jr et Evander Holyfield.