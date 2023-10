Boxe : Tyson Fury / Francis Ngannou, le choc des titans, ce samedi à Riyad

Après une série d'échanges verbaux enflammés, le moment est venu pour les coups de poing. L'Anglais Tyson Fury affronte, ce samedi 28 octobre 2023, le Camerounais Francis Ngannou, ancien champion MMA de l'UFC, dans un combat de dix rounds à Riyad, en Arabie Saoudite. Ce duel s'annonce explosif, mettant en scène deux combattants aux styles bien distincts. Après des face-à-face enflammés au cours desquels les combattants se sont lancé des invectives, de nombreux amateurs de boxe attendent avec grande impatience ce choc des « méchants », qui promet des étincelles.





Donné favori par de nombreux spécialistes de la boxe face à un adversaire qui dispute son premier combat de boxe, Tyson Fury a multiplié récemment les provocations, allant jusqu'à s'en prendre à l'icône mondiale de la boxe, Mike Tyson, qui entraîne Francis Ngannou, le qualifiant de traître. Véritable géant physique (2 mètres ,06 pour 115 kg), l'Anglais est champion du monde des poids lourds WBA, WBO et IBO (2015-2016), IBF (2015) et WBC (depuis 2020). De plus, en 34 combats en tant que professionnel, il n'a jamais connu la défaite, comptant 33 victoires, dont 24 par KO, et un match nul. Boxeur expérimenté, Fury a bâti sa réputation de cogneur en battant des boxeurs redoutables tels que l'Ukrainien Wladimir Klitschko et l'Américain Deontay Wilder.





Cependant, face à l'ambitieux camerounais, Francis Ngannou, le champion anglais ne pourra pas prendre cette rencontre à la légère. En effet, Ngannou, qui a effectué une préparation rigoureuse, vise à infliger à Fury sa première défaite en tant que professionnel. Plus connu dans le monde du MMA, Francis Ngannou est champion des poids lourds de l'UFC (2021-2023). En tant que véritable champion du MMA, il compte 17 victoires en 20 combats, et le camerounais possède les atouts nécessaires pour remporter ce combat. Avec un physique imposant (1m 93, 117 kg), ce natif de Batié au Cameroun est un puncheur redoutable, déterminé à faire mordre la poussière au champion anglais, qui ne cesse de le provoquer depuis plusieurs mois.