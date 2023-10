Boxe : Victoire de Tyson Fury sur Francis Ngannou

Une affiche de rêve qui a tenu toutes ses promesses. Ce samedi 28 octobre, la capitale de l'Arabie Saoudite a accueilli le combat tant attendu entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Le champion du monde britannique mettait son titre en jeu contre un challenger redoutable qui s'est fait un nom dans les arts martiaux mixtes.



Contrairement à ce que de nombreux spécialistes annonçaient, le combat n'a pas été déséquilibré, et le "novice" (en combat officiel) Francis Ngannou a opposé une belle résistance. Le Camerounais, tenu à l'écart par les rallonges du Britannique, a tout de même réussi à lui asséner un crochet du gauche qui a envoyé son adversaire au tapis au 3e round.



Cependant, le champion du monde s'est ressaisi et est remonté en selle. Francis Ngannou a continué sur sa lancée en envoyant des coups dévastateurs qui ont mis en évidence la capacité de résilience de Fury. Visiblement heureux, à la fin du 10e round, les deux combattants se sont enlacés et félicités pour leur prestation.



Avec 2 votes en faveur du champion du monde britannique contre 1 en faveur de Francis Ngannou, Tyson Fury l'emporte et conserve sa ceinture, à la surprise générale. "Ngannou est un bon boxeur, il m'a touché, il m'a étonné", a déclaré le vainqueur de la soirée.