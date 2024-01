[Zoom] Boy Niang, un challenger redoutable

Le 1er janvier, l'arène nationale sera le théâtre du combat tant attendu entre Modou Lô de l'écurie Rock Energie et Boy Niang 2 de l'écurie de Gaulle. Un affrontement royal entre le roi des arènes et le champion de Pikine, qui n'a d'yeux que pour la couronne de roi des arènes. Après avoir terrassé Sa Thiès et Balla Gaye 2, le fils de De Gaulle réussira-t-il à détrôner Modou Lo ?





Les amateurs de lutte avec frappe débuteront l'année 2024 avec une affiche captivante. En effet, le choc entre Modou Lô, le Roi des Arènes, et son challenger, Boy Niang, s'annonce comme l'un des plus intéressants de la décennie. Au vu des palmarès des deux lutteurs, on peut s'attendre à une confrontation mémorable entre deux champions au sommet de leur art. Si Modou Lo, sacré roi des arènes depuis 2019, n'a plus besoin de présentation dans la lutte sénégalaise, son jeune adversaire du 1er janvier a également réalisé un parcours plus qu'honorable dans la lutte avec frappe.





En 14 ans de carrière, le lutteur pikinois peut se vanter d'avoir battu des adversaires de renom tels que l'ancien roi des arènes, Balla Gaye 2, Sa Thiès, Gouye Gui, Garga Mbossé et Baye Mandione, pour n'en citer que quelques-uns.









Très constant dans ses performances depuis le début de sa carrière, "Thiapatioly", comme le surnomment les Pikinois, est un lutteur qui possède toutes les qualités d'un grand champion. Cependant, après avoir vaincu des lutteurs chevronnés tels que Balla Gaye 2, Sa Thiés et Gouye Gui, Boy Niang pourra-t-il détrôner le "Rock" des Parcelles Assainies qui est la bête noire des lutteurs de Pikine ?